Contra o Minas, em BH, Carneirão tenta se manter na zona de classificação da LNF

Na luta para se manter entre os 16 classificados para a próxima fase da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal joga nesta quinta-feira, 30, às 18h00, contra o Minas Tênis Clubes, em Belo Horizonte, na Arena UniBH.

Será a abertura da 21ª rodada, em um confronto que pode encaminhar a classificação do time mourãoense, desde que o resultado seja positivo, já que na próxima rodada, dia 10 de setembro, o Carneirão recebe o Marreco em casa, para definir seu futuro na competição.

Os mineiros estão em oitavo lugar, com 32 pontos, e já classificados para os playoffs, enquanto o Campo Mourão, que é o 16º com 22 pontos, está exatamente na linha de corte entre os que entram e ficam de fora do mata-mata.

DESFALQUES

A maior dificuldade do Campo Mourão hoje será a ausência de atletas importantes para o elenco, como o ala/pivô Tom, que cumprirá suspensão por cartões, e o ala Kadu, se recuperando de lesão no joelho. Isso sem contar o fixo Lé, e o ala Douglinhas, que também estão se recuperando de cirurgia. “Será um confronto difícil. Temos desfalques importantes e ainda alguns jogadores pendurados que podem ficar de fora da próxima rodada. Mas, temos de superar tudo isso e buscar essa vaga”, afirma Eberton de Souza, o Beto, supervisor do Campo Mourão Futsal.