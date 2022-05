Colégio Adventista competiu com mais de 100 alunos nos Jogos Escolares

Entre os dias 05 e 20 de abril aconteceu a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná. O Colégio Adventista de Campo Mourão esteve participando em três modalidades: futsal, vôlei e vôlei de praia.

As equipes foram divididas nas categorias A (nascidos em 2005, 2006 e 2007), categoria B (nascidos em 2008 e 2009) e categoria C ( nascidos em 2010, 2011, e 2012). No total, o colégio competiu com 104 alunos e os resultados foram considerados positivos, com várias medalhas de ouro, prata e bronze.

Futsal

1° lugar Futsal Masculino A

3° lugar Futsal Feminino A

4° lugar Futsal Masculino B

2° lugar Futsal Feminino B

1° lugar Futsal Masculino C

1° lugar Futsal Feminino C

Vôlei

1° lugar Vôlei Masculino A

1 lugar Vôlei Feminino A

1° lugar Vôlei Masculino B

2° lugar Vôlei Feminino B

1° lugar Vôlei Masculino C

1° lugar Vôlei Feminino C

Vôlei de praia

1° lugar Vôlei de praia Masculino A

2° lugar Vôlei de praia Feminino A

2° lugar Vôlei de praia Masculino B

1° lugar Vôlei de praia Feminino B

1° lugar Vôlei de praia Masculino C

1° lugar Vôlei de praia Feminino C