CM será palco de etapa do Mundial de Beach Tennis em novembro

Campo Mourão vai receber, pela primeira vez, uma etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) e a competição será realizada entre os dias 24 e 30 de novembro, na Arena Youbeach.

A etapa da ITF (Internacional Tennis Federation, em português Federação Internacional de Tênis) Beach Tennis World Tour BT100, organizada pela Federação Paranaense de Tênis (FPT) com apoio da Prefeitura, vai reunir atletas profissionais da modalidade em busca de pontos valiosos no ranking internacional da Federação Internacional de Tênis e uma premiação total de 10 mil dólares.

Segundo o diretor de Beach Tennis da FPT, Rubinho Storto, a expectativa é receber cerca de 450 atletas de aproximadamente 15 países. “Será um evento de alto nível técnico e um marco para o desenvolvimento da modalidade no Paraná”, afirmou.

Paralelamente, a cidade também sediará o Campeonato Paranaense de Beach Tennis, que deve reunir mais de 600 atletas amadores e semiprofissionais. A competição oferecerá a oportunidade de vivenciar a experiência de um torneio oficial chancelado pela FPT, CBT e ITF.

Para a diretora-presidente da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Karla Tureck, o evento é histórico para o município. “Trazer uma etapa do mundial para Campo Mourão é um reconhecimento da nossa capacidade de sediar grandes eventos esportivos. Isso movimenta a economia local, fortalece o turismo e incentiva ainda mais a prática esportiva na cidade”, destacou.