Campo Mourão sedia etapa dos Jogos da Aventura e da Natureza do Estado

Campo Mourão está entre as cidades que vão sediar a etapa dos Jogos da Aventura e Natureza (JANs), de 23 a 30 de agosto. O evento é promovido pela Secretaria Estadual do Esporte, em parceria com as prefeituras. Os JANs são uma iniciativa pioneira no Brasil que integra a prática esportiva, o turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante.

Entre as modalidades esportivas está o Beach Tênis, cujas inscrições estão abertas para qualquer pessoa interessada em participar. A disputa será nos dias 29, 30 e 31 de agosto, na Youbeach Arena. A primeira inscrição custa R$ 90,00, mas quem quiser participar de outras categorias, não terá custo.

O link para inscrição é https://fpt.com.br/Torneio/Info/2025/fpt-beach-series-1500-290-fpt-beach-series-1500-youbeach-jogos-de-aventura-e-natureza-5457

É a primeira vez que Campo Mourão sedia o evento, lançado em 2019. A programação inclui a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Rally, nos dias 30 e 31 de agosto. A abertura oficial será no dia 23 com o Festival da Família, evento gratuito voltado ao público em geral, com atividades de lazer e práticas esportivas, que será realizado na Praça Alvorada (Lar Paraná). Motocross, BMX, balonismo, paraquedismo e cross country são algumas das modalidades presentes nos jogos.

Além da valorização esportiva, a etapa dos JANs em Campo Mourão deve impulsionar a economia local, com aumento na demanda por serviços como hotelaria, alimentação e transporte. “Nossas equipes de servidores estão tomando as providências para deixar tudo preparado para mais esse grande evento que nossa cidade vai sediar, nessa importante parceria que temos com o governo do Estado”, ressalta o prefeito Douglas Fabrício.

Além da prefeitura, por meio da Fundação de Esportes, ação envolve a Secretaria de Estado do Esporte e a Paraná Esporte, Federações e Associações Esportivas, além de toda a comunidade.