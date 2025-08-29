CM recebe mais uma etapa do Circuito de Xadrez Escolar neste sábado

Neste sábado (30), Campo Mourão será palco de mais uma etapa do Circuito de Xadrez Escolar, competição que reúne estudantes da cidade e da região. O evento acontece no Colégio Estadual Cívico-Militar Unidade Polo.

A programação tem início às 12h30, com o check-in dos participantes inscritos. A abertura oficial será realizada às 13h20, seguida imediatamente pelo início das disputas.

O Circuito de Xadrez Escolar é promovido pela Associação Mourãoense de Xadrez (AMX), em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes e da Secretaria Municipal de Educação.

Para o prefeito Douglas Fabrício, o incentivo ao esporte é fundamental:

“Apoiar o esporte é muito importante, especialmente para as crianças e vamos continuar incentivando a formação esportiva. Parabenizo a todos que fazem essas ações acontecer.”

O presidente da AMX, Marcos Vinícius Vicente, também destacou a relevância do torneio para a iniciação esportiva:

“O Circuito é um evento muito importante que fomenta o esporte na cidade e entre as crianças. Ficamos felizes em poder realizar mais essa etapa e agradecemos à Prefeitura e a todos os parceiros que tornam possível a realização de ações como essa.”