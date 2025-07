Cm recebe atletas de todo o Paraná para a fase final dos Jogos Universitários

Campo Mourão é, mais uma vez, palco de grandes eventos esportivos promovidos pelo Governo do Estado do Paraná, com apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação de Esportes (Fecam). A cidade sedia, até o próximo domingo (27), a fase final dos 64º Jogos Universitários do Paraná (JUPs), que reúne 1.999 atletas e cerca de 500 integrantes da organização, representando instituições de ensino superior de todas as regiões do estado.

Além das 14 modalidades convencionais, os JUPs também incluem, de forma inédita, quatro modalidades paralímpicas, valorizando a inclusão de atletas com deficiência no esporte universitário.

O coordenador geral do evento, Emerson Venturini (Milico), destacou a importância de Campo Mourão sediar os jogos após 12 anos. “Em 2013 estávamos aqui com os Jogos Universitários e agora retornamos com uma estrutura ainda mais preparada. Agradecemos à Prefeitura de Campo Mourão por aceitar o desafio e ao prefeito Douglas Fabrício por abraçar essa causa tão importante para o esporte universitário”, afirmou.

Segundo ele, os Jogos Universitários representam uma etapa fundamental na trajetória esportiva dos jovens atletas, sendo uma ponte entre os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos do Paraná. “Esses atletas, na faixa de 18 a 25 anos, estão no auge da forma física e técnica, muitos em busca de índice olímpico ou sul-americano. Os campeões daqui seguem para o Brasileiro Universitário e, de lá, podem conquistar vaga para os Jogos Mundiais Universitários”, completou.

Atletismo da Juventude e Universitário em destaque

Simultaneamente à programação dos JUPs, Campo Mourão também sedia, até esta sexta-feira (25), as provas de atletismo dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs). No fim de semana, será a vez do atletismo universitário movimentar a pista do Estádio Roberto Brzezinski.

A cidade já conquistou medalhas importantes nas provas realizadas. A atleta Letícia Dominelli Daniel, prata no lançamento do disco feminino, celebrou o pódio representando Campo Mourão. “Não foi minha melhor marca, queimei dois lançamentos, mas a medalha veio e estou feliz. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde quero medalhar novamente”, declarou a jovem atleta, que no final de semana, na disputa da mesma prova do atletismo, foi também prata no Ibero-Americano Sub-20, em Assunção, no Paraguai, integrando a Seleção Brasileira.

Outro destaque foi Lucas Matheus Caroba Martins, que conquistou a medalha de bronze nos 5.000 metros rasos. “Só tenho a agradecer a Deus e ao Paulinho pelo convite. Dei meu melhor e ainda vou disputar os 3.000 metros. Representar Campo Mourão é uma honra”, disse o atleta, que é de Jardim Alegre, mas está representando a cidade sede na disputa.

EXPECTATIVA DA EQUIPE MOURÃOENSE

O técnico da equipe de Atletismo de Campo Mourão, Paulo César da Costa (Paulinho), ressaltou a dedicação dos atletas locais nas duas competições. “Temos uma equipe jovem, mas com potencial enorme. Esses eventos são importantes para dar rodagem e confiança aos nossos atletas, tanto nos Jogos da Juventude quanto nos Universitários, contando com atletas mais experientes, no caso. Estamos confiantes de que Campo Mourão será bem representada em todas as provas das disputas”, afirmou.

SEQUÊNCIA DOS UNIVERSITÁRIOS

A programação dos Jogos Universitários segue até domingo (27), com jogos e provas espalhadas em diferentes locais esportivos do município, consolidando Campo Mourão como referência no incentivo ao esporte e no acolhimento de grandes eventos do calendário estadual.