Paróquia Sagrada Família promove 27ª Festa do Porco no Tacho

A paróquia Sagrada Família do conjunto Cohapar, em Campo Mourão, estará promovendo nos dias 16 e 17 de agosto, a 27ª Festa do Porco no Tacho.

A programação começa na noite do dia 16 (sábado), com missa em ritmo sertanejo e quermesse para a comunidade. No domingo, 17, será servido o almoço e, no período da tarde, haverá show de prêmios.

O convite para o almoço incluindo uma cartela do show de prêmios custa R$ 60,00. Cartela avulsa sai a R$ 10,00. No total, serão sorteados R$ 5 mil em prêmios.

Mais informações e convites pelo telefone/WhatsApp (44) 99753-1617 ou com membros da comunidade.