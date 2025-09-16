CM garante classificação para as semifinais do Paraná Bom de Bola
As equipes mourãoenses fizeram bonito na fase estadual do 5º Paraná Bom de Bola, competição promovida pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Esportes (SEES), e garantiram vaga nas semifinais que acontecem em Apucarana, nos dias 26 e 27 de setembro.
Mantidas e apoiadas pela Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte em parceria com a Associação Desportiva Asa Leste (ADAL); e Governo do Estado do Paraná (Secretaria do Esporte – Programa Esporte que Queremos) as equipes mostraram grande desempenho nas categorias Feminino 15+, Masculino Sub-20 e Futebol Suíço 50+, assegurando a presença do município entre os melhores do Estado.
Destaques dos Resultados
– Futebol Suíço 50+ : vitória sobre Alvorada do Sul por 4 a 1.
– Feminino 15+ : triunfo contra Andirá por 13 a 0 e vitória sobre Santa Amélia por 4 a 1.
– Sub-20 Masculino : goleada de 6 a 0 sobre Moreira Sales.
Ao longo da fase, Campo Mourão também encarou confrontos equilibrados contra Rondon, Cascavel e Foz do Iguaçu, demonstrando competitividade e força coletiva.
“Estamos muito orgulhosos dos nossos atletas, que têm levado o nome de Campo Mourão para todo o Estado. Essa classificação para as semifinais é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio da nossa Fundação de Esportes. Mais do que resultados, estamos construindo uma trajetória de valorização do esporte local e de incentivo às futuras gerações”, destacou Karla Tureck, Diretora-Presidente da FECAM.
SOBRE A COMPETIÇÃO
O Paraná Bom de Bola é uma iniciativa que valoriza o futebol em diferentes faixas etárias, promovendo inclusão, integração e desenvolvimento esportivo. A fase estadual segue agora para as semifinais em Apucarana, onde os representantes mourãoenses vão em busca de um lugar na grande final.