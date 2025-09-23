CM foi uma das cidades-sede nacionais do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025

Campo Mourão foi escolhida como uma das cidades-sede nacionais da 2ª edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, realizado no último sábado (20) no Complexo Esportivo Roberto Brzezinski. O evento aconteceu simultaneamente em todo o país, nos centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, às vésperas do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.

A iniciativa promoveu a inclusão de crianças e jovens com e sem deficiência, proporcionando vivências esportivas em um ambiente de celebração, aprendizado e diversidade. Nesta edição, Campo Mourão ofertou três modalidades: Futebol, Atletismo e Golf 7, reunindo participantes de municípios da região como Barbosa Ferraz, Janiópolis, Campina da Lagoa, Luiziana e da cidade-sede.

Campo Mourão no Cenário Nacional

A escolha de Campo Mourão como sede reflete o protagonismo do município no paradesporto. A cidade integra a rede de Centros de Referência Paralímpico Brasileiro, sendo uma das nove localidades do Paraná a contar com essa estrutura de formação, prática esportiva e inclusão.

Para a Diretora-Presidente da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Karla Tureck, receber o evento fortalece a representatividade local. “É uma honra para Campo Mourão ser uma das sedes nacionais deste festival. O evento reforça nosso trabalho no paradesporto e amplia a integração com municípios da região. Mais do que uma vivência esportiva, é um espaço de inclusão e valorização das pessoas com deficiência”, destacou.

VOZES DA INCLUSÃO

Ana Maria dos Prazeres, da APAE de Barbosa Ferraz, reforçou o significado do encontro. “É gratificante ver nossos alunos sendo valorizados. Mesmo com deficiência, eles mostram alegria, capacidade e superação. Basta olhar para o sorriso deles para entender a importância deste evento.”

Já Alex de Oliveira dos Santos, de 35 anos, participou pela primeira vez de atividades esportivas paralímpicas e resumiu sua emoção. “Foi muito especial. Nunca tinha participado de esporte e foi incrível estar aqui e viver essa experiência.”

PARCERIAS

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025 teve como patrocinadores oficiais as Loterias Caixa e a Caixa Econômica Federal. Em Campo Mourão, contou com a realização da Prefeitura Municipal, por meio da Fecam, e parceria do Governo do Estado do Paraná, via Secretaria do Esporte (SEES).