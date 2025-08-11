3º Agro Air Show começa nesta sexta-feira, em Campo Mourão

Pelo terceiro ano consecutivo Campo Mourão vai realizar o Agro Air Show, a feira de aviação agrícola, que começa na sexta-feira, dia 15 de agosto e vai até domingo, dia 17. O evento, realizado pelo Aeroclube Municipal em parceria com a prefeitura, reúne pilotos e entusiastas da aviação, produtores rurais, investidores do agronegócio e população em geral.

O ponto alto são as acrobacias aéreas, mas para esta edição a organização promete vários outros atrativos. O espaço será mais amplo para exposição e comercialização, desde a agricultura familiar até as grandes empresas de aeronaves. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação solidária de um quilo de alimento não perecível para ser repassado ao Programa Mesa Brasil.

Maior evento de aviação e inovação agrícola do Brasil, no ano passado o Agro Air Show registrou volume de negócios superior a R$ 30 milhões com a comercialização de aeronaves e drones para pulverização agrícola.

Segundo o presidente do Aeroclube, Paulo Eduardo Riva Protzek, haverá um restaurante na feira e food trucks (veículos adaptados para a venda e preparação de alimentos) para atender os visitantes, além de parque de diversões para as crianças e um simulador de asa delta.

“O Agro Air Show já se consolidou como uma vitrine de oportunidades e um motor de desenvolvimento regional, gerando visibilidade e negócios para a cidade”, ressalta o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Mais informações no perfil @agro.airshow no Instagram