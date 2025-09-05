CM conquista primeira medalha no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo

A equipe de atletismo IACM/FECAM/ASSERCAM, que representa Campo Mourão no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-20 de Atletismo, já garantiu sua primeira medalha na competição nacional, que está sendo realizada em Recife (PE), desta sexta-feira até domingo (7).

A atleta Jade Vieira das Neves conquistou o 3º lugar no lançamento do martelo, trazendo para Campo Mourão o primeiro pódio da delegação no torneio, que reúne mais de 700 atletas de todo o Brasil, na pista do Santos Dumont, em Boa Viagem.

A delegação mourãoense embarcou com 12 atletas e 3 treinadores, que disputam diversas provas da competição. O resultado de Jade valoriza ainda mais o trabalho de formação de talentos que vem sendo desenvolvido no município.

O atletismo mourãoense é mantido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), em parceria com o Instituto do Atletismo de Campo Mourão (IACM), a Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão (ASSERCAM) e com apoio de empresas locais via projetos de incentivo ao esporte.

O Brasileiro Sub-20 é organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em parceria com o Governo de Pernambuco, com apoio da Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA) e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).