Unespar realiza aulas gratuitos para revisão de conteúdos do Vestibular/Enem

A partir do dia 15 de setembro a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) inicia a série de Aulões Presenciais preparatórios para o Vestibular 2026 e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A atividade é gratuita e será voltada para estudantes do ensino médio da rede pública e demais interessados. As inscrições podem ser feitas diretamente pelas escolas ou individualmente. Maiores informações podem ser obtidas pelo email [email protected].

As aulas serão ministradas por profissionais altamente capacitados, que abordarão: Filosofia, Sociologia, História, Geografia, Artes, Gramática, Redação, Literatura, Inglês, Espanhol, Matemática, Química, Física e Biologia.