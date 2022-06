Circuito noturno de Corridas Fecam movimentou centenas de participantes

Centenas de participantes, entre atletas de alto rendimento e apreciadores do esporte, participaram no sábado (25), da segunda etapa do Circuito de Corridas – Night Run, organizado pela Fundação de Esportes (Fecam), com apoio do Colégio Integrado EAD, Unimed Campo Mourão e Paraná Atacadista.

A largada e chegada foi em frente ao Colégio Integrado (centro). Para participar foi exigido a doação de um litro de leite, que será destinada a entidades assistenciais do município. Os 60 primeiros inscritos ganharam uma camiseta exclusiva da edição.

No percurso de 2,5 km, o vencedor no masculino foi Pablo Gabriel de Freitas (equipe Crossfit Araucária), enquanto no feminino Maria Letícia de Lima Peres (Crossfit Lago Azul). Na prova de 5km, Rodrigo Lopes da Silva chegou primeiro no masculino e Leila Candido no feminino. Todos os participantes receberam medalhas e para os cinco primeiros de cada categoria (masculino e feminino) foram entregues troféus.

“Correr já é maravilhoso, vencer uma prova então, é melhor ainda. O percurso foi bem difícil, mas estou muito feliz por ter chegado em primeiro”, disse Rodrigo, que é nascido em Campo Mourão e é atleta há 25 anos. “Sempre prestigiei o circuito e correr é minha paixão. É um evento muito interessante para a cidade, uma energia boa”, disse Leila Candido, que é técnica de enfermagem e trabalha no Instituto do Rim.

Para o presidente da Fecam, Marcelo Lima, o evento atingiu as expectativas. “Com duas semanas esgotaram-se as inscrições, o que mostra que é um evento bem feito, para atender a comunidade, não apenas com o incentivo ao esporte como no aspecto social, com a doação de leite”, enfatizou.