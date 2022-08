Circuito de Corridas marcou programação de aniversário de Piquirivaí

A 3ª etapa deste ano do Circuito de Corridas Fecam foi realizada no domingo (28), no distrito de Piquirivaí, que neste mês de agosto comemorou 56 anos. O percurso foi de 2,5 km e 5 km, pela avenida principal do distrito. Organizado pela Fecam, o evento teve a parceria do Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.

Os 60 primeiros competidores que retiraram o chip de cronometragem ganharam camisetas personalizadas do evento e todos os corredores receberam medalhas.. Os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) no percurso de 5 km receberam troféus.

No masculino os primeiros colocados nos 5 km foram Rodrigo da Silva (1º), João Henrique Menezes (2º), Isaac Bueno Biondaro (3º), Marcelo Gimenes (4º) e Delcides de Castro (5º). No feminino a classificação foi: Cristiane de Almeida (1º), Camila Rodrigues (2º), Jacinta Stachin (3º), Neuza Salvetti (4º) e Ana Maria Denega (4º).

No percurso de 2,5 km, os primeiros no masculino foram Leandro Silva (1º), Leandro Maia (2º), Alessandro de Moraes (3º), Lucas Ferraz (4º) e Mauricio Czuy (5º). Entre as mulheres o ranking de chegada ficou assim: Gabriela Pedroso (1º), Fabiane Tagliari (2º), Maria Helena Silva (3º), Marcia Alves (4º) e Giovanna Oliveira (5º).