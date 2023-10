Circuito de Corridas Fecam etapa Unimed atraiu centenas de participantes

A Fundação de Esportes realizou no sábado (30) mais uma etapa do Circuito de Corridas na Avenida João Batista Salvadori, com apoio da Unimed, Paraná Supermercados e Centro Universitário Integrado. Os percursos foram de 10 km, 5 km e 2,5 km.

Todos os inscritos receberam medalhas e os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) nos percursos de 10 km e 5 km receberam troféus. Antes da corrida dos adultos, foi realizado o circuitinho para crianças.

Na inscrição os participantes também doaram leite, que será repassado para uma instituição filantrópica. Além da atividade física, o Circuito de Corridas é uma oportunidade de contato com a natureza e interação entre os participantes.