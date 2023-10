Campanha de preventivos femininos na próxima quarta-feira

As Unidades Básicas de Saúde do município que não estão em reformas estarão abertas das 16 horas às 20 horas na próxima quarta-feira (4), para exames preventivos do câncer do colo do útero e pedidos de mamografia.

A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, de prevenção a doenças que atingem o público feminino e também da programação de aniversário de 76 anos de Campo Mourão. Não haverá atendimento nas UBS Urupês, Tropical, Cohapar, Lar Paraná e Vila Guarujá.

A gerente da Atenção Básica, Suelen Lima, ressalta que os exames de citologia oncótica são para mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual e também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos.

Para fazer o exame é necessário levar documento de identidade, cartão SUS e comprovante de residência. No caso do exame do colo do útero, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) 48 horas antes e não estar no período menstrual.