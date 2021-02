Ciclismo MTB Mourãoense competiu em Corbélia

A equipe de ciclismo mourãoense competiu no último final de semana, na sua estreia em competições esportivas neste ano de 2021, participando na categoria MTB (Mountain Bike) no Épic Marathon, em Corbélia, na Região Oeste Paranaense. Silene Zonatto foi campeã na prova pro elite feminina e Alfredo Riedo conquistou o primeiro lugar na pro master A2 Y masculina. O trajeto foi de 80 quilômetros, com 1.600 metros de desnível e muita subida.

Tatiane Kuibida foi a terceira colocada na Sport Open Feminina, Aldo Damásio o quarto lugar na Pro Master A2 e Maique Lourenço ficou com a quinta colocação na Pro Elite. “As dificuldades foram muitas, porém consegui alcançar este objetivo, que já vinha mirando durante os meus treinamentos. Agora é se preparar para os próximos desafios do ano e buscar outras conquistas, representando bem a nossa cidade”, destaca Silene, que aproveitou para parabenizar também todos os demais componentes da equipe pela participação e resultados alcançados.

A equipe agradece o Município de Campo Mourão e a Fundação de Esportes (Fecam) pelo apoio e patrocínios de empresas como Sicredi Vale do Piquiri, Pedreira Itaipú, ProUmb, C Vale Cooperativa, PC Adventure, Mecânica Neto, Prime Agro e RGM Imóveis. Vale ressaltar que a competição em Corbélia foi realizada com todos os cuidados sendo tomados em relação à prevenção do COVID-19.