Campo Mourão traz os dois títulos do Paraná Bom de Bola

Os times das categorias Sub-21 e Sub-16 de Campo Mourão foram campões regionais do campeonato de futebol “Paraná Bom de Bola”, promovido pela Superintendência do Esporte do Paraná. A final foi disputada no domingo em Goioerê. Os meninos de Campo Mourão conquistaram o ouro ao vencerem Roncador (Sub-21) e Ubiratã (Sub-16).

A regional Goioerê teve a participação de 10 cidades. No sub-21 Campo Mourão venceu Roncador por 2 a 1. Já os garotos do sub-16 conquistaram o titulo contra Ubiratã nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. O campeonato foi realizado sem a presença do público para cumprir protocolos sanitário proposto pela Paraná Esporte e aprovado pela Secretaria de Saúde do Paraná.

As competições do Paraná Bom de Bola ocorreram em 12 regiões, com participação de 153 municípios. No próximo fim de semana serão realizadas as finais dos Jogos Abertos e da Juventude com as modalidades de Basquete e Handebol em Campo Mourão e Futsal em Goioerê.

“Foram duas finais muito empolgantes e o resultado é fruto do trabalho realizado em parceria com a Associação Desportiva Asa Leste, que começou em 2017, sempre com grandes resultados. Estão de parabéns os meninos e equipe técnica, comandada pelo professor Ayala”, destaca o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.