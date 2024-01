Campo Mourão sediará finais de Jogos Escolares do Paraná 2024

O município de Campo Mourão vai sediar este ano as finais de duas competições dos Jogos Escolares do Paraná. A primeira serão 25 modalidades na categoria 12 a 14 anos (de 12 a 20 de julho). A outra será o Paraná Bom de Bola, competição de futebol sediada também em 2023, que será realizada de 5 a 8 de setembro.

Os termos de compromisso de sediar as duas competições foram assinados nesta segunda-feira (29), pelo prefeito Tauillo Tezelli. Participaram da cerimônia a diretora de Esportes da Secretaria Estadual, Márcia Tomadon, a chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivete Sakuno, a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, a presidente da Fundação de Esportes, Karla Tureck e lideranças da Educação e do Esporte.

Promover o desporto educacional, por meio de jogos que envolvam várias modalidades esportivas, é um dos objetivos dos Jogos Escolares, que reúne milhares de alunos-atletas. Os JEPs fazem parte dos Jogos Oficiais do Paraná e são organizados pela Secretaria do Esporte em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Núcleos Regionais de, com apoio das prefeituras, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.