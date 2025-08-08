Campo Mourão sedia reuniões preparatórias para etapa do Campeonato Paranaense de Rally

A 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Rally, que integra os Jogos de Aventura & Natureza, promovidos pelo Governo do Paraná, será realizada em Campo Mourão nos dias 30 e 31 de agosto. Para alinhar os detalhes da competição, reuniões preparatórias foram realizadas nesta quinta (7) e sexta-feira (8), no Paço Municipal.

Estiveram presentes membros da organização do evento, representantes da Prefeitura, da Polícia Militar, da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB) e da Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM).

Durante o encontro, os organizadores apresentaram os trechos das estradas que serão utilizados nas provas de velocidade e regularidade. Um dos atrativos do evento, segundo o piloto e organizador Leonardo Zettel, é a possibilidade de participação da comunidade na prova de regularidade, que pode ser disputada com veículos comuns. “Isso ajuda a aproximar a população do esporte e tornar o rally mais popular”, destacou.

A diretora-presidente da FECAM, Karla Tureck, ressaltou a importância do evento para o município, destacando o trabalho conjunto para garantir uma competição segura e bem organizada.

“Estamos muito felizes em sediar uma etapa de um evento tão expressivo como o Campeonato Paranaense de Rally. Além de movimentar o esporte, ele contribui com o turismo, o comércio e promove integração com a comunidade. Toda a equipe da FECAM, em parceria com demais secretarias e instituições envolvidas, está comprometida em garantir uma estrutura segura, com sinalização adequada e suporte técnico necessário para que a prova ocorra da melhor forma possível”, afirmou Karla.