Formatura do Curso de Sargentos da PMPR celebra conquista de policiais do 11º BPM

Nesta semana, a Polícia Militar do Paraná celebrou um importante momento para a corporação com a realização das solenidades de formatura do Curso de Formação de Sargentos (CFS), marcando a ascensão de novos líderes no quadro de praças.

Na quinta-feira (7), a cerimônia ocorreu na 3ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças (EsFAEP), em Cascavel. Representando o 11º Batalhão de Polícia Militar, o 3º Sargento Correia concluiu com êxito o curso.

Já nesta sexta-feira (8), foi a vez da 2ª EsFAEP, em Maringá, celebrar a conclusão de mais uma turma do CFS. Pelo 11º BPM, formaram-se os Sargentos Pezzini, Rogenski, Santos, Stempiak e Scheffer, todos agora preparados para assumir as novas responsabilidades e desafios da graduação.

O Curso de Formação de Sargentos, com carga horária intensiva, abordou disciplinas voltadas à liderança, gestão de equipes, legislação, técnicas de policiamento e atividades práticas, capacitando os policiais para o comando de guarnições e o desempenho de funções estratégicas na preservação da ordem pública.

As formaturas simbolizam não apenas uma conquista pessoal e profissional para cada um dos novos sargentos, mas também reforçam o compromisso da Polícia Militar do Paraná com a valorização, o aperfeiçoamento e a excelência no serviço prestado à comunidade.