Campo Mourão sedia 28º Campeonato Paranaense de Kung Fu Wushu

No próximo domingo, 17, a partir das 9 horas, o Ginásio de Esportes JK, em Campo Mourão, será palco do 28º Campeonato Paranaense de Kung Fu Wushu, reunindo os principais atletas do estado em uma disputa que vai muito além das medalhas.

O evento será também uma celebração da arte marcial como patrimônio cultural e expressão da identidade paranaense, valorizando a tradição e a técnica do Kung Fu Wushu. Além disso, a competição terá papel decisivo no cenário esportivo, servindo como seletiva estadual para o Campeonato Brasileiro de Kung Fu.

A realização é da Federação Paranaense de Kung Fu; em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam).