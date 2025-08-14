Cachorro é atacado e morto por dois pitbulls em Campo Mourão

Uma cena triste, novamente envolvendo ataque de dois cães da raça pitbull contra outro cachorro de pequeno porte, foi registrada nessa quarta-feira, 13, em Campo Mourão.

O fato ocorreu na rua Silvério Farago, que fica localizada nas proximidades da Lanchonete Tio Patinhas. Um vídeo circula nas redes sociais mostrando a agressividade dos cães contra o outro animal.

Um dos pitbull ataca o pescoço do cãozinho enquanto o outro morde uma das patas traseiras, sacudindo a presa, indefesa, até a morte.

Voluntárias da Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS) foram chamadas ao local, mas já encontraram o cão morto.

“O corpo ainda estava quente, havia acabado de morrer. Uma vizinha denunciou quem seria o dono dos pitbulls e abrimos uma denúncia na Ouvidoria do Município. A informação que recebi é que iriam hoje na casa do dono, mas não confirmei se isso aconteceu”, disse Amanda Tonet, responsável pela PAIS.

O animal morto foi recolhido, porém, até o momento ninguém procurou a entidade para assumir a tutela. “Como ninguém apareceu, ainda não sabemos se esse cachorro tinha dono ou era de rua”, lamentou Amanda.