Prefeitura promove Semana Interna de Prevenção de Acidentes

A Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho (CSMT) e a Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho (DSMT) da Prefeitura Municipal de Campo Mourão promovem nesta segunda e terça-feira (28 e 29 de julho) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – Sipat/2025. O evento é realizado no Mourão Garden no horário de expediente das repartições públicas.

Todos os cerca de 3 mil servidores públicos municipais foram convidados para participar de palestras e apresentações com o intuito de preservação da vida e a promoção da saúde no ambiente de trabalho, fortalecendo uma cultura de segurança e bem-estar. A participação dos servidores foi organizada de forma a não interromper o trabalho de atendimento ao cidadão nas repartições públicas.

Além de cumprir as determinações das Normas Regulamentadoras previstas pela Lei Federal nº 6.514/1977 e pelo Decreto Municipal nº 6.397/2014, a Prefeitura reforça seu compromisso com a valorização do servidor público, promovendo ações voltadas à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

“Com essa atitude, o município também contribui para a redução de afastamentos por motivos de saúde, evitando prejuízos operacionais e financeiros ao serviço público”, explica a secretária municipal de Administração, Maria José Pereira da Silva.

Além dos dois dias da Sipat, na próxima quinta-feira, dia 31, serão ofertadas aos servidores palestras educativas sobre Primeiros Socorros com o SAMU e Prevenção e Combate a Incêndios com o Corpo de Bombeiros. “A segurança é uma reponsabilidade compartilhada. Cada um de nós desempenhamos um papel fundamental na construção de um ambiente de trabalho seguro e saudável”, reforça a secretária.