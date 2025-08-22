Último dia para cadastrar os cupons da Acicam Premiada

Termina às 23h59min desta sexta-feira (22/8) o prazo para cadastramento dos cupons da campanha “Acicam Premiada”, referente ao Dia dos Pais. O sorteio dos prêmios dessa terceira etapa da promoção da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão será neste sábado, através da extração da Loteria Federal.

Os cupons recebidos nas compras realizadas nas 227 empresas participantes da promoção devem ser cadastrados através do site www.promoacicam.com.br. Nove prêmios serão sorteados: duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil

A entrega dos prêmios, depois de cumpridos todos os trâmites legais, será realizada em setembro. Na manhã da última terça-feira já estavam cadastrados 86.001 cupons referentes exclusivamente ao Dia dos Pais.

QUARTO SORTEIO

O quarto e último sorteio da campanha Acicam Premiada – também através da extração da Loteria Federal – será no dia 6 de setembro. Todos os consumidores que preencheram cupons nas três datas especiais abrangidas pela promoção – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais – vão concorrer a dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e cinco vale compras de R$ 3 mil cada.

No começo da semana já estavam cadastrados mais de 165 mil cupons para concorrer à premiação especial. Realizada pela Acicam, a campanha tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.