Motorista fica ferido ao bater na traseira de carreta na PRC-487

O motorista de um GM/Vectra, placas de Campo Mourão, ficou ferido no início da madrugada desta sexta-feira, 10, ao bater violentamente na traseira de uma carreta. O acidente ocorreu por volta da 0h30, na rodovia PRC-487, próximo ao Parque Industrial da Coamo, entre Campo Mourão e Luiziana.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista da carreta Scania, com placas de Ponta Grossa, saiu de um posto de combustível e acessou a rodovia, sem perceber a aproximação do automóvel.

O motorista do veículo, de 43 anos, não conseguiu evitar o acidente, batendo na traseira da carreta. Com o impacto, a vítima ficou ferida e o veículo teve danos de grande monta. Ele trafegava sentido Campo Mourão a Luiziana.

O Siate foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro. O motorista da carreta, também de 43 anos, não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru foi ao local para fazer o levantamento da ocorrência e apurar as causas do acidente.