Procon aponta manutenção do preço do gás de cozinha pelo terceiro mês consecutivo

Pelo terceiro mês consecutivo, não houve alteração nos preços do gás de cozinha em Campo Mourão. Isso é o que aponta a pesquisa mensal do Procon, realizada nesta segunda-feira (6). O levantamento constatou que as 24 revendedoras pesquisadas mantiveram os mesmos preços praticados nos meses anteriores.

Foram analisados os preços do botijão de 13 kg, revelando uma diferença de R$ 18,00 entre o menor e o maior preço encontrado. O valor mais baixo registrado foi de R$ 100,00, enquanto o mais alto atingiu R$ 118,00.

O diretor do Procon, o advogado Sidnei Jardim, destacou a importância da pesquisa para orientar o consumidor. “Uma das funções do órgão de defesa é justamente auxiliar os consumidores em suas escolhas. Desta forma, a pesquisa vem demonstrar para o consumidor que é preciso pesquisar antes de comprar qualquer produto,”, explica.

Valores praticados pelas revendas:

Alô Gás (110,00); Brasil Gás (110,00); Campo Gás (110,00); Carajás Gás (115,00);o Casa Résio (110,00); Comércio de Gás São Miguel (108,00); Disk Gás Liquigás (100,00); Disk Gás Unigás (105,00); Empório das Águas (105,00); Gás Raios do Sol (100,00); Gás Kennedy (115,00); Goiogás (105,00); Ivaigás (105,00); Jorge Gás (110,00); Lider Gás (110,00); Ligeirinho Gás (105,00); Liquigás (110,00); Rapaz do Gás (110,00); Rhota Gás (105,00); Rocha Gás (105,00); Supermercado Carreira (110,00); Supermercado da Lúcia (109,99); Tânia Gás (115,00); Valgás (118,00).