Campo Mourão recebe a terceira etapa da Copa União de Kart neste final de semana

O final de semana será de muita velocidade e emoção no Kartódromo Municipal Horácio Amaral em Campo Mourão já que nos dias 20 e 21 de maio acontece a terceira etapa da Copa União de Kart, uma das maiores competições da modalidade no Paraná.

A competição reunirá pilotos de diversas cidades do Paraná, como Maringá, Paranavaí, Ubiratã, Rolândia, Arapongas, Londrina, Cascavel e claro da anfitriã Campo Mourão. No sábado acontecem os treinos livres, onde os pilotos procuraram acertar o kart para a tomada de tempos e corrida.

É no domingo que a classificação para a largada e as baterias de corrida acontecem. A competição terá cinco categorias em disputa: F4 Challenge, F4 Graduados, F4 Sênior, Sênior 2 tempos e Graduados 2 tempos. As classificações começam às 10h15 e a primeira corrida tem largada às 11h15.

Para quem quiser acompanhar a corrida, a entrada no Kartódromo de Campo Mourão é franca. As disputas ainda contarão com transmissão ao vivo através da página do Kartódromo no Facebook.

“A Copa União é uma das grandes competições do ano no kartismo paranaense. Temos ótimos pilotos na disputa e emoção com certeza não irá faltar” diz Helber Andrade, Diretor Financeiro da Akartcam – Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão, uma das promotoras da competição. A disputa terá acompanhamento e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo.