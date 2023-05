Estacionamento rotativo terá prazo de 7 dias para regularização de tarifa não paga

A partir do próximo sábado (20), o estacionamento rotativo na área central de Campo Mourão terá prazo ampliado para pagamento de tarifa pós-utilização. O prazo, que atualmente é de 24 horas, passa a ser de sete dias corridos da data da emissão do aviso de cobrança pelo não pagamento/ativação do estacionamento rotativo pago.

“Neste caso o pagamento somente poderá ser realizado nos pontos de vendas, através do próprio aplicativo de venda ou na central de atendimento ao usuário da concessionária, no valor correspondente a 20 vezes o valor de tarifa de 30 minutos”, informa o texto do decreto, que será publicado nesta sexta-feira (19), no órgão oficial eletrônico do município. O novo prazo é válido a partir da publicação do decreto, portanto, não contempla notificações já efetuadas.

O estacionamento rotativo foi implantado em julho de 2021 entre as avenidas Goioerê e José Custódio de Oliveira e das ruas São Josafat e Rocha Pombo. O serviço é terceirizado e foi implantado com aprovação do Poder Legislativo. O horário de funcionamento regulamentado por decreto é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 13 horas.

O preço das tarifas de veículos de duas rodas são R$ 0,50 a cada meia hora. Veículos com quatro rodas pagam R$ 1,00 a cada meia. Em ambos os casos o tempo máximo é de duas horas no mesmo local.