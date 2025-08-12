Dupla em motocicleta é detida com revólver em Peabiru

Na noite desta segunda-feira (11), uma equipe da Polícia Militar de Peabiru apreendeu um revólver calibre .357 com oito munições intactas durante uma abordagem a uma motocicleta com dois ocupantes.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando perceberam a moto em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Após acompanhamento, os agentes conseguiram realizar a abordagem.

Na revista pessoal, o passageiro, de 51 anos, foi flagrado com a arma na cintura. Ele afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), porém não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a autorização para portar o armamento.

A motocicleta, que não possuía débitos, foi liberada para um condutor habilitado. Já o piloto, de 29 anos, e o passageiro foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial, em Campo Mourão, onde ficaram à disposição da Justiça.