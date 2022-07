Campo Mourão foi campeão geral no Xadrez e Paranatação nos JEP´s

As modalidades de Xadrez e Paranatação conquistaram o pódio de campeão geral para Campo Mourão nos Jogos Escolares do Paraná (categoria 12 a 14 anos). A competição foi sediada por Campo Mourão na semana passada. O xadrez foi campeão geral no feminino com alunos-atletas do Colégio Integrado.

Na Paranatação o município conquistou os títulos de 1º lugar geral com o Colégio Marechal Rondon e 2º lugar geral com colégios Dom Bosco e CEEBEJACAM. No total foram 18 medalhas nessa modalidade. Conquistaram medalhas ainda para Campo Mourão atletas do Unicampo (E- Games).

O destaque ficou também com a organização do evento, a cargo da Fundação de Esportes em parceria com o Núcleo Regional de Educação, secretarias municipais e Polícia Militar. “A comunidade esportiva que esteve em Campo Mourão só deixou elogios pela organização, o comprometimento das equipes de trabalho, a segurança capitaneada pela Polícia Militar. A avaliação é das melhores”, disse o diretor presidente da Fecam, Marcelo Lima.

A coordenadora geral dos JEPs, Márcia Tomadon, também enalteceu a organização. “Um evento primoroso, nesta parceria do governo com o município, um sucesso total. Saímos muitos felizes por termos entregue um evento dessa qualidade e grandiosidade, que nossos alunos-atletas estavam merecendo depois desse tempo de pandemia. Foi gratificante ver novamente essa interação, todos felizes pelo retorno do jogos”, disse a coordenadora.

Os JEPs são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio da prefeitura de Campo Mourão. A competição foi disputada por cerca de 6 mil estudantes de colégios estaduais e particulares campeões de 32 núcleos regionais do Estado. Além das estruturas do município, a Fecam contou com o apoio da Unespar e UTFPR, Sonibram, polícias Militar, Rodoviária, Civil, Patrulha Escolar, Tiro de Guerra, além dos colégios Integrado, Santa Cruz e Alfa.