Campo Mourão enfrenta equipe do Mato Grosso Sul na abertura da Copa do Brasil

O Campo Mourão Futsal já sabe quem vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil, competição que reunirá equipes de 15 Estados do país e que assegura ao campeão uma vaga na Supercopa de Futsal.

O adversário será a APAEFS, de Dourados, do Mato Grosso do Sul, equipe conhecida naquela região e que disputa a Copa Centro América, a mais forte do Estado Sul mato-grossense. Em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira (05) ficou definido que o carneiro tricolor fará o primeiro jogo em Dourados (MS) e definirá a vaga para a segunda fase na Arena UTFPR, em Campo Mourão (PR).

A competição tem início previsto para o mês de abril e é disputada em sistema de playoffs (mata-mata). Será a primeira participação mourãoense na Copa do Brasil que iniciou em 2017. Ano passado a equipe de Dois Vizinhos, do Sudoeste do Paraná, foi a campeã do certame nacional.

Confira abaixo o chaveamento geral da competição: