Educação em tempo integral de Campo Mourão entra para o Mapa de Experiências Inspiradoras do MEC

Campo Mourão acaba de conquistar um importante reconhecimento nacional na área da educação. O município foi selecionado pelo Ministério da Educação (MEC) para integrar o Mapa Nacional de Experiências Inspiradoras de Educação em Tempo Integral, com a iniciativa “Educação que Integra: Parcerias para uma Formação Plena”, da Secretaria Municipal de Educação. A seleção ocorreu por meio do Edital nº 2/2025, no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral, reforçando a relevância da experiência desenvolvida nas escolas da rede municipal.

A experiência mourãoense foi destaque no Eixo 6 – Intersetorialidade e Articulação em Rede, por evidenciar o impacto positivo de parcerias entre diferentes setores no fortalecimento da formação integral dos estudantes. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal da Educação, com apoio da Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM), Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, SESC, SESI, entre outras instituições.

O projeto abrange seis escolas da rede municipal e oferece uma ampla gama de ações educativas, esportivas, culturais e sociais, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes e a valorização do território e da comunidade.

Para a secretária municipal de Educação, Marina de Freitas Barbosa, esse reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo e do compromisso com uma educação pública de qualidade. “Essa conquista nos enche de alegria. Ela representa o reflexo do que acreditamos: uma educação conectada com o território, feita a muitas mãos e com o olhar atento para o desenvolvimento pleno de cada criança. Ver Campo Mourão no Mapa de Experiências Inspiradoras do MEC é a confirmação de que estamos no caminho certo”, afirmou a secretária.

A coordenadora de Projetos Educacionais e Atividades de Contraturno da Secretaria Municipal de Educação, Amanda Emanueli Rocha, também celebrou a conquista. “É profundamente gratificante ver nosso projeto entre as experiências escolhidas pelo MEC. É motivo de orgulho e satisfação, pois confirma que estamos no caminho certo. Trata-se do reconhecimento de um trabalho construído com dedicação, parceria, ação e, acima de tudo, com muito amor pela educação pública.”

Amanda ainda destacou que a Educação Integral vai além da ampliação do tempo escolar. “Estamos falando de criar oportunidades reais, promover aprendizagens significativas e garantir que cada criança se sinta pertencente, capaz e valorizada. Essa experiência representa esperança, orgulho e responsabilidade.”

A inclusão de Campo Mourão no Mapa de Experiências Inspiradoras reforça o papel de protagonismo que o município vem assumindo na construção de uma escola mais inclusiva, integrada e transformadora. A lista completa das experiências selecionadas pode ser consultada no site do Ministério da Educação: https://experienciaseduintegral.com.br/wp-content/uploads/2025/07/20250728_lista_eiei_final.pdf