Campo Mourão é referência em política pública para o Esporte

Os projetos esportivos desenvolvidos em Campo Mourão já são referência em políticas públicas no Estado do Paraná. O projeto “O Esporte que Queremos”, foi premiado pelo governo do Estado, escolhido pelo Instituto de Inteligência Esportiva da UFPR. A premiação foi recebida pela equipe da Fecam no 7º Encontro de Gestores do Esporte, dias 2 e 3 de dezembro, em Foz do Iguaçu.

Na semana passada (sexta-feira), o secretário municipal Marcelo Lima e a diretora de eventos, Luciane Luz, a diretora Administrativa e Financeira, Rosana Sanches e as professoras Karla e Maria estiveram em Umuarama para receber o prêmio Gestor Público do Paraná, conquistado pelo Campo Mourão Mais Ativa e pelo Projeto S de Natação Paralimpica.

Em Foz o convite para participação da mesa técnica deu-se em virtude do resultado de excelência que o município apresentou na submissão da Política Municipal de Esportes, conforme convocação em edital de Chamamento Público, aberto pela Paraná Esporte. “O Esporte que Queremos” visa criar uma estrutura que permita o aprimoramento das políticas públicas – estadual e municipais – que respeite as premissas e a legislação vigente do Sistema Esportivo Federal.

“Ser reconhecido com prêmios no âmbito no Estado mostra o trabalho de excelência realizado no município com nossas parcerias”, ressalta o secretário Marcelo Lima, ao lembrar que o Campo Mourão Mais Ativa é o único do Estado contemplado quatro vezes com o prêmio.

Ele lembra que o Programa voltou este ano, atendendo nos 33 lugares que atendia antes da pandemia, com atividades físicas orientadas para adolescentes, mulheres e terceira idade. “Para 2022 voltaremos com o trabalho dento das escolas”, explica.