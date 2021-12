Casa é destruída por incêndio em Araruna

Uma residência de madeira ficou completamente destruída por um incêndio a principio criminoso na cidade de Araruna. A ocorrência foi registrada na noite desse domingo, na rua Avelino Hanel.

As primeiras informações dão conta de que o incêndio foi provocado por um homem ainda não identificado. O caminhão-pipa da prefeitura de Araruna iniciou o combate até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas apesar dos esforços a casa ficou destruída.

De acordo com as informações na residência morava um casal, mas que não estava no local na hora em que o fogo começou. Como houve denúncias de que o incêndio foi criminoso, a Polícia Militar fez diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.