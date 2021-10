Campo Mourão conquistou 4 títulos nos JAP´s e um nos Jojup´s

Campo Mourão teve ótimo desempenho nas modalidades coletivas dos

Jogos Abertos do Paraná (JAPS) e Jogos da Juventude (Jojups) disputados no fim de semana. Foram quatro títulos nos JAPs e um nos Jojups, além do 2º lugar em três modalidades nos JAPs e em duas nos Jojups. Destaque para o Futsal feminino, campeão nos dois certames.

Pelos JAPs, além das meninas do Futsal, conquistaram o 1º lugar os meninos do Basquetebol, do Voleibol e do Handebol. Também disputaram a final e obtiveram o 2º lugar as equipes de Handebol e Voleibol feminino, bem como o Handebol masculino.

Nos Jojups o troféu de campeão ficou com o time de Futsal Feminino. Já as equipes masculinas de Handebol e de Basquete conquistaram o 2º lugar. No fim de semana anterior, Campo Mourão já havia conquistado os títulos de campeão Sub-21 e Sub-16 no Paraná Bom de Bola. No próximo fim de semana serão iniciadas as modalidades individuais, como a Natação no Parajaps.

“Estão de parabéns todos os nossos atletas pelo desempenho nos Jogos, assim como os nossos técnicos. É gratificante ver o resultado do trabalho, mesmo com os contratempos da pandemia, graças a Lei de Incentivo ao Esporte e as parcerias com todas as associações que disputaram. Foram praticamente dois meses de disputas nos fins de semana e quase todas as modalidades classificadas entre as três primeiras”, destaca o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.

JAPS

Futsal feminino – 1° lugar

Handebol masculino 1° lugar

Basquetebol masculino 1° lugar

Voleibol masculino 1° lugar

Basquetebol feminino 2°lugar

Handebol feminino 2° lugar

Voleibol feminino 2° lugar

JOJUPS

Futsal feminino – 1° lugar

Handebol masculino – 2° lugar

Basquetebol masculino – 2° lugar

Handebol feminino – 3° lugar

Futsal masculino – 3° lugar

Voleibol feminino – 4° lugar