Primeira turma de Direito do Integrado recebe homenagem

Uma noite de comemoração, resgate histórico e muita emoção. Assim foi a quinta-feira (21) para egressos, professores do curso de Direito do Centro Universitário Integrado, autoridades e convidados. Em evento no anfiteatro da unidade Centro, foi realizada a homenagem aos estudantes que ingressaram em 2001 e compuseram a primeira turma de Direito da instituição.

A solenidade, que faz parte das comemorações dos 20 anos do Curso de Direito e teve como mestre de cerimônia o jornalista, bacharel em Direito e egresso do Integrado, Ilivaldo Duarte, contou também com o descerramento da placa que homenageia os professores e egressos da primeira turma do curso.

Em seu discurso, o professor e coordenador do curso de Direito, RobervaniPierin do Prado, relembrou a trajetória eagradeceu a todos que contribuíram para a consolidação do curso. “A noite de hoje é para deixar registrado esse agradecimento e o quanto cada um significou para que o projeto da instituição se consolidasse. Queremos continuar desempenhando essa missão, com a certeza de que apenas conseguimos atuar como facilitadores, orientadores e mesmo que minimamente, auxiliarmos a cada novo estudante para alcance seus objetivos. A partir daí cada um constrói o seu caminho”, afirmou.

A reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição MontansBaer, discursou sobre todos os esforços para a conquista do curso de Direito e sobre o orgulho de ver a dimensão que ele ganhou. “Nunca desistir dos objetivos, esse é o conselho que sempre damos aos nossos acadêmicos. Você pode ter sucesso, pode fazer as coisas certas, respeitando as pessoas, sem pisar em ninguém. Nós conquistamos o nosso espaço sem desrespeitar ninguém. Não se coloca o interesse pessoal à frente, é preciso pensar na sociedade, trabalhar para a comunidade, o Integrado foi construído assim. Estamos sonhando, construindo sonhos e realizando algo em que acreditamos. Ver nossos alunos ‘se dando bem na vida’, ver o sucesso de cada um que sai daqui nos envaidece muito”.

Quem também relembrou a trajetória e importância do Grupo Integrado para a Campo Mourão foi o prefeito TauilloTezelli. “A iniciativa da família MontansBaer em investir no Integrado foi um alívio para quem queria fazer o ensino superior aqui. Além disso, a instituição representa muito na nossa economia, porque hoje a maior parte da nossa economia é proveniente de serviços, da área de Saúde e das universidades”.

“O Direito foi a minha segunda faculdade e foi com esse curso que eu me estabilizei profissionalmente, que eu venho desempenhando minha profissão e conquistando o meu espaço. Só tenho a agradecer ao curso, aos professores e à instituição”, contou a procuradora jurídica do município de Campo Mourão e uma das homenageadas da noite, Poliana Angélica Aragão.

Para o professor Pedro Faleiros Canhan, que dá nome à primeira turma de Direito poder reencontrar a turma após tantos anos é motivo de muita alegria. “É uma satisfação muito grande estar aqui porque essa turma me deixou muita saudade, foi uma turma muito marcante, um pessoal muito unido, sempre solícitos com todos os professores, participativos, atenciosos e muito responsáveis, foi uma enorme satisfação voltar aqui. Estou muito feliz hoje por ter participado dessa homenagem tão merecida por esses alunos”.

HOMENAGEM ESPECIAL

Durante a cerimônia, a reitora do Centro Universitário Integrado e o coordenador do curso de Direito foram surpreendidos com uma homenagem especial: eles receberam da primeira turma do curso de Direito o diploma de Honra ao Mérito pelos feitos notáveis frente ao curso.

Outro momento emocionante foi protagonizado pelo professor Pedro Faleiros Canhan, que homenageou a turma que leva seu nome ao interpretar “Emoções”, sucesso eternizado na voz de Roberto Carlos.