Campo Mourão conquista 5º lugar geral no Paraná Combate

Campo Mourão mais uma vez se destacou no esporte paranaense. A equipe mourãoense conquistou o 5º lugar geral na 5ª edição do Paraná Combate, competição que reuniu mais de 3.500 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e organização de 100 municípios de todo o Estado. O evento, realizado no final de semana, em Maringá, é considerado a maior concentração de modalidades de artes marciais do Brasil, reunindo em um só espaço dez modalidades de luta.

A delegação mourãoense participou em oito modalidades, tanto no masculino quanto no feminino (nas categorias adulto e juventude), e obteve bons resultados individuais e coletivos, consolidando o nome de Campo Mourão entre as principais potências do esporte paranaense.

Entre os destaques estão os pódios e colocações expressivas nas modalidades de Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Kickboxing, Kung Fu, Taekwondo, Wrestling e Boxe.

O município obteve, por exemplo, vice-campeonatos no Wrestling masculino e feminino (Juventude), além de pódios no Judô feminino adulto (3º lugar), Kickboxing masculino adulto (3º lugar), Kickboxing feminino adulto (4º lugar) e Kung Fu adulto (4º lugar), entre outros bons resultados; juntamente com o Karatê Feminino Adulto, que ficou em 4º lugar. Campo Mourão ficou ainda em 2º lugar no Troféu Disciplina.

A diretora-presidente da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Karla Tureck, destacou a importância da conquista e o trabalho conjunto que fortalece o esporte mourãoense. “Campo Mourão tem se tornado referência no esporte paranaense, e esse resultado demonstra o comprometimento dos nossos atletas, técnicos e equipes de apoio. Estar entre os cinco melhores do Estado, diante de tantos municípios participantes, é motivo de muito orgulho.”, afirmou Karla.

A equipe de Cascavel sagrou-se campeã geral da competição, seguida por Maringá e Londrina. Ao todo, 52 municípios pontuaram na classificação final.

A participação de Campo Mourão contou com o apoio da Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fecam, e também com recursos do Fundo Estadual do Esporte, dentro do programa “O Esporte que Queremos”, uma promoção do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte.