Campo Mourão + Ativa abre 42ª turma e passa de 1.200 participantes

O Programa Campo Mourão + Ativa, da Fundação de Esportes de Campo Mourão, já conta com mais de 1.200 participantes das atividades físicas oferecidas em diversos pontos da cidade. O programa tem como foco a melhoria da saúde e qualidade de vida.

No próximo dia 10 de maio serão iniciadas as matrículas para a 42ª turma do programa, numa parceria com a Igreja Metodista. As matrículas também acontecerão dia 15 e 17 de maio. As aulas gratuitas de ginástica voltadas para o público acima de 60 anos, terão início dia 22 de maio, às segundas e quartas-feiras, das 9h15 às 10 horas.

“No mês passado iniciamos outras duas turmas, o que mostra a vontade do público em participar do programa”, ressalta a coordenadora, Layla Maiante. Com atividades físicas a diferentes faixas etárias, o programa trabalha também com a versão Mulher + Ativa.