Campeões recebem premiação dos 19º Jogos Universitários

A Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam) realizou, na noite desta quarta-feira (22), a cerimônia de entrega da premiação aos campeões dos 19º Jogos Universitários. A competição foi disputada em sete praças esportivas e envolveram 518 acadêmicos de cursos de graduação da UTFPR, Integrado, Unicampo, Unespar, Unicesumar e Unopar.

As modalidades disputadas foram futebol sete, futsal, basquetebol, basquete 3 x 3, handebol, voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa, atletismo, xadrez e natação. O campeão geral foi o curso de Engenharia Civil, da UTFPR, que foi a instituição que levou o maior número de troféus.

A entrega foi realizada no Centro da Juventude Itachir Tagliari. Além do troféu, o curso campeão geral também recebeu convites para a Festa Universitária que será realizada no dia 2 de julho, no Cayenna Club, que foi um dos apoiadores do evento.

Os Jogos Universitários surgiram em 2000, idealizados pelo desportista Jair Grasso. “Tomamos a iniciativa junto com a Fecam para fazer esse trabalho com os acadêmicos, inicialmente curso contra curso porque naquela época havia poucos cursos superiores na cidade”, relatou Jair, que participou da cerimônia de entrega da premiação.

“Foram 15 dias de muita disputa, muita confraternização entre os acadêmicos e ficamos satisfeitos com a participação. Depois de dois anos o município retomou o calendário de eventos esportivos para a população e nem é preciso dizer que esporte é qualidade de vida”, frisou o presidente da Fecam, Marcelo Lima.