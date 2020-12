CM/Basquete perde para o Bauru pelo NBB 

A equipe do Campo Mourão Basquete foi derrotada pelo Bauru, por 88 a 75, na tarde desta terça-feira, em duelo disputado no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A partida foi válida pela 11ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe mourãoense sofreu a sétima derrota em nove rodadas e segue na parte de baixo da tabela. Agora o time volta a jogar novamente no próximo domingo, às 14h, quando enfrenta o Caxias, em Brasília.

Já o Bauru só tem compromisso pelo NBB apenas no dia 28 de dezembro, contra Franca, no ginásio do Morumbi, em São Paulo.