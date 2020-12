Covid-19: CM tem novo recorde de casos e vai adotar medidas mais restritivas 

O fim do ano do ano se aproxima com os casos de coronavírus em alta em Campo Mourão. Nesta terça-feira, foram registrados mais 72 casos, novo recorde na cidade – sem contar o período que a doença atingiu os presos da delegacia.

Diante da grave situação, o secretário de Saúde do município, Sérgio Henrique dos Santos disse que a prefeitura deverá adotar medidas mais restritivas no decreto que deverá ser publicado na próxima sexta-feira. “Já estamos discutindo medidas mais restritivas para o decreto de sexta-feira”, comunicou.

De acordo com o boletim desta terça-feira, o número de mourãoenses com o vírus ativo subiu para 482, enquanto a UTI está com 17 pacientes, dos quais 12 pelo SUS (100% de ocupação). Com a demanda em alta, foram habilitados mais três leitos. Na ala da UTI reservada para convênios, a ocupação está em 87%.

Já a ocupação na enfermaria caiu para 36%, enquanto o número de casos suspeitos foi reduzido para 175. A nível regional, mais 18 municípios confirmaram mais 134 casos nesta terça-feira. Agora são 7.466 no total, com 149 mortes. Araruna e Engenheiro Beltrão registraram óbitos e agora as cidades somam 10 e cinco mortes, respectivamente.