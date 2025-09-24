CM/Basquete conquista a 2ª vitória no retorno ao Paranaense Adulto
A equipe do Campo Mourão Basquete derrotou o Pato Branco na noite dessa terça-feira, 23, no ginásio de esportes JK pelo Campeonato Paranaense Adulto. O placar foi de 80 a 63. O jogo foi válido pela quarta rodada.
A equipe comandada pelo técnico Emerson de Souza chegou à segunda vitória seguida no campeonato. Na semana passada venceu Maringá. A competição marca o retorno da equipe adulta na disputa do Campeonato Paranaense em casa.
A disputa acontece em chave única. Além do Campo Mourão Basquete, o grupo é composto por Maringá, Pato Branco, Londrina e Sociedade Thalia de Curitiba.
A equipe mourãoense volta a jogar em casa, no dia 1º de outubro, contra o Londrina. No dia 25 de outubro recebe o Sociedade Thalia. O time agora recebe os jogos no ginásio JK.