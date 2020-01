Campo Mourão Basquete lança programa Sócio Torcedor – amigo do Basquete Cidadão

O Campo Mourão Basquete lançou nesta quarta-feira, 22, o programa Sócio Torcedor – amigo do Basquete Cidadão. A campanha visa arrecadar recursos através dos amigos e torcedores do basquete para a manutenção dos 7 departamentos do clube, que começa com o projeto social que atende 600 crianças em 11 núcleos até a disputa dos campeonatos de âmbito estadual e nacional em diversas categorias.

Quem optar por aderir ao programa Sócio Torcedor terá o direito a uma camisa oficial do projeto Basquete Cidadão, um adesivo “amigo incentivador do Basquete Cidadão”, cartão de descontos do comércio mourãoense, ingresso para todos os jogos da temporada 2020, participação em sorteios mensais e descontos especiais em produtos do Campo Mourão Basquete.

O valor do programa é de apenas R$ 45 mensais e podem ser pagos através do cartão, cheque ou boleto. Maiores informações e contato para adesão pelo telefone: (44) 99960 0222 com o técnico Emerson de Souza.