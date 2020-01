Posto de saúde é fechado para controle de enxame de abelhas

Um enxame de abelhas instalado na laje da Unidade Básica de Saúde do jardim Damferi, fez a secretaria de Saúde de Campo Mourão fechar a unidade nesta quarta-feira para evitar o risco aos pacientes que procuram o local.

O secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, disse que as abelhas começaram a se alvoroçar ainda ontem. “Acionamos um profissional para fazer a retirada das abelhas, mas como elas ainda permaneceram alvoroçadas na manhã de hoje, optamos por fechar a unidade, visto que o risco se tornaria grande para as pessoas que buscam atendimento no loca, principalmente crianças e idosos”, disse o secretário.

Um outro profissional vai fazer o trabalho de remoção da colmeia hoje para que amanhã o atendimento possa ser retomado.