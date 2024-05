Barbosa Ferraz sedia a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

A cidade de Barbosa Ferraz estará sediando a partir da próxima sexta-feira, 17, a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). A competição segue até o dia 22 de maio, reunindo cerca de 1.600 participantes entre estudantes/atletas, professores, técnicos e dirigentes.

Esse ano os Jogos Escolares do Paraná completam 70 anos. As equipes estarão competindo nas modalidades de atletismo, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, Tênis de Mesa e Xadrez.

No total, são representantes de 16 municípios e de 43 escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão com estudantes do ensino regular e no paradesporto (atletismo e futsal).

O cerimonial de abertura será na noite de sexta-feira, 17, a partir das 19h30, no ginásio de esportes Arnaldo Coneglian, com participação de atletas, autoridades locais e regionais. A atração principal para abrilhantar o espetáculo será com o grupo Ginasloucos, do Mato Grosso.

A apresentação consiste em enterradas de basquetebol de uma forma atraente e extrovertida, onde são feitas jogadas individuais, duplas, trios e coletivas, com evoluções e grau de dificuldade em cada jogada, combinando muita adrenalina, música, humor, animação e a participação do público.