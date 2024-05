Procon aplica nova multa ao Banco Itaú por demora no atendimento aos consumidores

O Procon de Campo Mourão tem enfrentado uma série de desafios com o Banco Itaú devido à persistente demora no atendimento aos consumidores, resultando em múltiplas medidas por parte do órgão de defesa do consumidor ao longo deste ano de 2024. Apesar dos esforços para resolver a questão de forma amigável, a falta de uma resposta satisfatória por parte do banco resultou em duas multas que ultrapassam R$200 mil.

O Procon já multou o Banco Itaú outras vezes, mas somente em 2024 efetivou a lavratura de dois autos de fiscalização, emissão de recomendação administrativa e a aplicação de dois autos de infração. Os esforços para resolver a questão incluíram reuniões, orientações e recomendações, porém, a persistência do problema levou o órgão a adotar medidas mais rigorosas.

Além das altas multas aplicadas, a situação atingiu seu ápice na última sexta-feira (10), quando o Procon aplicou uma medida cautelar contra o banco após receber denúncias alarmantes de que idosos teriam desmaiado enquanto aguardavam atendimento nas filas da instituição.

Sidnei Jardim, diretor do Procon, relata que diante da gravidade dos relatos e da falta de ações efetivas por parte do banco, o Procon se viu obrigado a tomar medidas mais enérgicas, como aplicar multas e até mesmo suspender as atividades do estabelecimento como último recurso para garantir a proteção dos consumidores.