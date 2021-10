Aulas de Futsal e de Basquete com matrículas abertas no Centro da Juventude

Estão abertas as matrículas no Centro da Juventude Itachir Tagliari para aulas de Futsal e de Basquete, através do projeto Formando Cidadão. Interessados devem apresentar documento com foto e preencher cadastro. O projeto estava suspenso por conta das restrições da pandemia de Covid-19.

Na Escolinha da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), as aulas estão retornando gradativamente em alguns polos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e de 12 a 17 anos. No CEJU as aulas serão às segundas-feiras e quartas-feiras, das 10 às 11h30 e das 15h30 às 17h00. Nas sextas-feiras acontece no ginásio do Lar Paraná, no mesmo horário.

As aulas de basquete no CEJU são voltadas a alunos de 12 a 17 anos, às segundas e quartas-feiras, das 9 às 10 horas e das 14 às 15 horas. Os projetos não têm custo para os alunos-atletas e a finalidade é utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social, além de revelar novos talentos para as modalidades.