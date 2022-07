Atrações artísticas e desfile das delegações marcaram abertura da fase final B dos JEP´s em Campo Mourão

Um grande espetáculo com artistas do Espaço Sou Arte e o desfile das delegações marcaram, na noite desta sexta-feira (15), a abertura oficial da fase final B dos Jogos Escolares do Paraná, em Campo Mourão. A solenidade foi realizada no Ginásio de Esportes Belin Carolo, que ficou completamente lotado.

Diversas coreografias envolvendo a arte circense, com motivação esportiva, encantaram o público presente durante todo o evento. A pira olímpica foi acesa pelas gêmeas Débora e Beatriz Carneiro, medalhistas paralímpicas da Natação (Tokyo) e medalhistas mundiais, vindas de Maringá especialmente para a abertura.

O juramento do atleta foi feito pelas também gêmeas Eloise e Natália Biazon, enxadristas mirins de Campo Mourão, campeãs da modalidade. O prefeito Tauillo Tezelli fez um rápido pronunciamento para recepcionar as delegações e declarou abertos os JEPs 2022, realizados pelo governo do Estado, em parceria com o município.

A competição vai até dia 23 de julho e envolve alunos-atletas de 12 a 14 anos, de colégios estaduais campeões de 32 núcleos regionais do Estado. Cerca de 6 mil atletas e dirigentes estão na cidade na disputa de 16 modalidades esportivas.