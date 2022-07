Jogos Escolares do Paraná terão auxílio tecnológico na segurança dos atletas

A fase final do 68º Jogos Escolares do Paraná contará com auxilio tecnológico na segurança dos mais de 6 mil atletas e delegações. Através de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Polícia Militar do Paraná e a Viptech Smart Solutions (www.viptech.com.br), será possível monitorar a movimentação dos atletas em locais de maior concentração, por meio de câmeras de alta definição e inteligência artificial instaladas em locais estratégicos.

Além de uma atualização para integração do sistema de monitoramento e gravação de imagens em nuvem realizada no ônibus cedido pela corporação, será disponibilizado pela Viptech Smart Solutions um aplicativo com botão de pânico que poderá ser acionado pelos dirigentes em caso de algum incidente, mostrando em tempo real aos agentes de segurança a localização de todas as delegações.

